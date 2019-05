Sicher in Salzburg: 200 Brücken-Checks pro Jahr

Brückenmeister Hans Steiger, der mit seinen Kollegen die „Große Wachtbrücke“ in Großarl überprüft, zieht nach dem ausführlichen Check Bilanz: „Die Brücke ist in einem guten Zustand. Immerhin ist die 150 Meter lange Stahlbetonbogenbrücke 32 Jahre alt und spannt sich in einer schwindelerregenden Höhe von rund 100 Metern über den Talboden.“

Sie kennen die Brücken in- und auswendig

Steiger erklärt wie wichtig es ist, dass man „sein“ Bauwerk gut kennt: „Bei allen Überführungen ist es ganz wichtig, dass man über die Jahre hinweg penibel alle Veränderungen registriert und dokumentiert. Ziel ist es, genau zu wissen, ob kritische Momente eintreten könnten, dass man rechtzeitig gegensteuern kann.“ Und es gibt immer spannende Momente: „Wenn man mit dem Hebekran unter eine Brücke hineinfährt, so hoch über dem Boden, ist das jedes Mal ein ganz eigenes Gefühl.“

Modernste Technik hilft beim Check

Schwindelfreiheit, Erfahrung und auch eine Portion Mut reichen aber nicht aus, auch High-Tech ist gefragt. „Mit unserem neuen Brückenuntersichtgerät kommen wir sehr nahe an alle Bauteile heran. Diese werden auf Hohlstellen abgeklopft und auf Korrosionsschäden beim Bewehrungsstahl untersucht. Risse werden vermessen und dokumentiert. Über die Jahre hinweg bekommt man ein sehr gutes Gefühl, wie sich ein Bauwerk entwickelt“, so der Experte.

1.600 Brücken werden überprüft und kontrolliert

Insgesamt betreuen die Mitarbeiter der Brückenmeisterei 1.600 Brücken in ganz Salzburg. Die Prüfintervalle liegen dabei zwischen sechs und zwölf Jahren, das heißt im Schnitt werden rund 200 Checks pro Jahr durchgeführt. „Zusätzlich sind Kontrollen alle zwei Jahre durchzuführen und es kommen dann noch rund 800 Straßenübergänge pro Jahr dazu, plus 25 Kilometer Straßentunnel, 130 verankerte Stützmauern sowie die Überkopfwegweiser der Landesstraßen“, zählt Steiger auf.