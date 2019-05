Erfolgsformat: Comeback in Wiener Event-Szene

Einst in der Nachtschicht, dem Club Couture und zuletzt im Wiener Bollwerk: „La Noche del Baile“ hat in der Wiener Event-Szene sicherlich schon Geschichte geschrieben. Nach dem Aus für die Location war es eine Frage der Zeit, wann die Veranstaltung nun die Zelte in einem anderen Club aufschlägt. Vor Kurzem war es soweit. Das Announcement ist da: Der Wiener Club Platzhirsch ist der neue Hotspot an den Donnerstagen! City4U hat die Infos: