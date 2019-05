Donau-Bootsdrama: Geldstrafe für Unteroffizier

Nach jenem folgenschweren Unfall mit einem Bundesheerboot auf der Donau im September 2018, bei dem zwei junge Frauen schwerst verletzt worden sind, hat ein Soldat am Montag am Bezirksgericht Bruck an der Leitha Diversion erhalten. Die Richterin bot dem 33-Jährigen an, eine Geldstrafe von 3400 Euro plus die Verfahrenkosten zu zahlen. Dem Angeklagten sei „keine schwere Schuld“ nachweisbar, so die Richterin. Die Staatsanwaltschaft erhob keinen Einwand. Damit wird das Verfahren nach Bezahlung der Strafe eingestellt.