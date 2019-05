Es gibt nun Make-up für Männer im Handel

Braucht es eine eigene Make-up-Marke für Männer? Schließlich gibt es bereits hunderte verschiedene für alle möglichen und unmöglichen Hauttypen und -töne. Schminke, die Frauen verwenden, können ja auch Männer nutzen, wenn sie möchten. Darüber wird gerade im Internet diskutiert, seit die Marke „War Paint“ - der exklusive Concealer und Co. für den Herren - gelauncht wurde. Dabei wird auch Kritik an der Namenwahl geäußert. Muss sogar das Make-Up männlich sein, damit es vom „starken Geschlecht“ genutzt wird? Muss der Name mit Gewalt verbunden sein, damit es die Männer anzieht?