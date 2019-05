350 Jugendliche sind freiwillige Schülerlotsen

Mit Begeisterung dabei

„Wir kommen in der Früh in die Schule, dann ziehen wir uns die Warnweste an, nehmen unser Schild und stellen uns zum Zebrastreifen“, erklärt Angelika Obendrauf. Warum die Jugendlichen das tun? Weil’s Spaß macht! „Mich freut es vor allem, dass viele Kinder ,Guten Morgen‘ sagen und sich bei uns bedanken, wenn sie über die Straße gehen“, erklärt Joshua Demirtas. Und Magdalena Graßmugg erzählt: „Mir macht es einfach Spaß, im Team zu arbeiten. Man muss nämlich auch mit dem Zweiten gut zusammenspielen.“