Mit der „Krone“ zum Spiel gegen Nordmazedonien!

„Jetzt wollen wir zeigen, was wir wirklich können“, verspricht Kapitän Julian Baumgartlinger. Der so wie Valentino Lazaro bei der Jagd ums EM-Ticket eine große Aufholjagd liefern möchte: „Niemand von uns gibt auf. Es ist noch möglich, dass wir uns für die EM qualifizieren.“ Teamchef Franco Foda analysierte in den letzten Wochen den Fehlstart und gibt als Devise vor: „Ruhe bewahren und bessermachen!“