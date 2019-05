„Sex mit echten Frauen besser als mit Robotern“

Fieberhaftes Forschen an möglichst menschenähnlichen Maschinen

Genau daran wird in den Laboren schon längst fieberhaft gearbeitet. Das gesamte Geschäftsfeld steckt noch in den Kinderschuhen, die Roboter sind nicht mehr als Puppen, die für Sex benutzt werden. Vor allem an der Intelligenz und der Bewegungsfähigkeit wird getüftelt, um den Maschinen eine möglichst menschenähnliche Erscheinungsform zu verleihen.