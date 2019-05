Ortschefs tüfteln für die Zukunft

Was passiert in nächster Zeit in den Pongauer Gemeinden? Was sind die größten Projekte? Die „Krone“ fragte bei den Bürgermeistern nach und listet die Antworten der noch übrigen zwölf von 25 Pongauer Ortschaften auf. Investiert wird vor allem in die Infrastruktur: Ausbau der Kinder- und Senioren-Betreuung sowie die Sanierung von Straßen und Abwasserkanälen. Immer mehr Gemeinden wollen aber auch ihre Ortskerne neu beleben: wie Bad Gastein und St. Johann.