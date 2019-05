Iran-Atomdeal: Pompeo spricht mit EU-Vertretern

Im Konflikt um das Atomabkommen mit dem Iran reist US-Außenminister Mike Pompeo kurzfristig zu Gesprächen mit EU-Vertretern nach Brüssel. Pompeo wolle am Montag am Rande des EU-Außenministertreffens mit Vertretern aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien über den Umgang mit dem Iran reden, teilte das Außenministerium in Washington mit. Seinen ursprünglich geplanten Besuch in Moskau lässt Pompeo damit ausfallen, erst am Dienstag wird er sich mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Sotschi treffen.