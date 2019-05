Mercedes „Wollen die Besten aller Zeiten werden“

Wir sind dabei Geschichte zu schreiben – und ich bin so glücklich, Teil von diesem großartigen Team zu sein“, freute sich Lewis Hamilton nach seinem dritten Barcelona-Sieg in Serie, dem 76. insgesamt in seiner grandiosen Karriere. Fällt heuer gar noch der Allzeit-Rekord von Michael Schumacher (91. GP-Siege)? „Lewis ist fantastisch unterwegs, aber dieser Rekord fällt heuer nicht mehr“, sagte ein überglücklicher Teamchef Toto Wolff.