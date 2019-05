Facebook macht ernst: Klage gegen Datenanalyst

Wegen massiver Sicherheitspannen in der Kritik

Facebook war zuletzt unter anderem wegen massiver Sicherheitspannen bei Nutzerdaten in die Kritik geraten. Wegen gravierender Datenschutzverstöße rechnet Facebook in den USA mit einer Strafe von bis zu fünf Milliarden Dollar (4,5 Milliarden Euro). Hintergrund sind Ermittlungen der US-Verbraucherschutzbehörde FTC gegen den Internetkonzern. Dabei geht es um den Missbrauch von Facebook-Nutzerdaten durch die Datenanalysefirma Cambridge Analytica.