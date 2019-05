Polen lädt israelische Delegation kurzfristig aus

Tausende Polen demonstrieren gegen US-Gesetz

Tausende Nationalisten hatten am Samstag in der polnischen Hauptstadt gegen ein neues Gesetz in den USA protestiert. Es verpflichtet das Außenministerium in Washington zu regelmäßigen Berichten über die Fortschritte einer Reihe von Ländern bei der Rückgabe jüdischen Eigentums, das während und nach dem Zweiten Weltkrieg beschlagnahmt worden war. Zu den Ländern gehört auch Polen.