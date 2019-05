Champions League: Zittern für Rose nicht vorbei!

Eine Ehrenrunde im Stadion, erste kurze Interviews - dann kerzengerade rein in die Kabine: Mit ungewohnter Zielstrebigkeit, wie nur bei den seltenen Niederlagen zu beobachten, steuerten die Kicker von Double-Gewinner Salzburg nach Abpfiff in der Bullen-Arena ihr „Nest“ an. Wo Lautsprecher aufgestellt waren, um die elektrisierenden Klänge der Champions League-Hymne abzuspielen (im Video oben). Unüberhörbar laut, in Dauerschleife - so besangen Kapitän Andi Ulmer und Co. das amtlich gewordene CL-Fixticket. Indes hat Marco Rose auch andere Sorgen.