Am Ende kann es nur eine „Mad Queen“ geben!

Tragische Verluste, das überraschend schnelle Ende einer großen Bedrohung und die Offenbarung eines gefährlichen Geheimnisses - nach vier aufwühlenden Folgen geht es jetzt in „Game of Thrones“ ans Eingemachte. In Folge 5 von 6 der finalen Staffel der HBO-Serie sind alle Augen auf Königsmund gerichtet, wo sich Cersei Lennister und Daenerys Targaryen zur allesentscheidenden Schlacht um den Eisernen Thron gegenüberstehen. Welche Königin noch steht, wenn sich die Asche in „Die Glocken“ gelegt hat, und was uns jetzt am Ende droht, dürfte für einen Aufschrei bei den Fans sorgen. Die wohl brennendste Frage: Von wem müssen wir uns jetzt für immer verabschieden? Achtung, hier wird gespoilert!