Juve besiegt! AS Roma bleibt weiter im CL-Rennen

Die AS Roma ist im Rennen um den vierten Platz in der Serie A geblieben. Die Römer setzten sich in der 36. Runde am Sonntag daheim gegen Meister Juventus Turin mit 2:0 durch. Alessandro Florenzi in der 79. Minute nach einem Fehler von Giorgio Chiellini und Edin Dzeko in der Nachspielzeit nach einem Konter sicherten die wichtigen drei Punkte.