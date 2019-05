Deutsche (45) bei Sturz mit Motorrad verletzt

Die Bikerin war gegen 11.20 Uhr auf der regennassen B 179 in Nassereith in Fahrtrichtung Fernpass unterwegs, als sie plötzlich ins Rutschen und in der Folge mit dem Motorrad zu Sturz kam. „Dabei prallte das Motorrad gegen ihren Rücken“, heißt es von Seiten der Polizei. Die 45-Jährige wurde dabei erheblich verletzt. Sie musste von der Rettung in das Krankenhaus nach Zams gebracht werden.