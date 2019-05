Tirol bekommt ein 24 Kilometer langes Erdkabel

Ein 24 Kilometer langes Erdkabel in hochalpinem Gelände? Kein Problem, zumindest nicht in Tirol. Da soll bald schon ein 220-kV-Erdkabel über den Reschenpass nach Südtirol führen. Kosten für die 24 Kilometer lange Strecke: 70 Millionen. Seltsam, dass die 128 Kilometer der Salzburg-Leitung in Salzburg hochgerechnet mehr als das Doppelte kosten sollen. Auf 800 Millionen an Investitionskosten beziffert der Verbund die Kosten: Für 114 km 380-kV-Freileitung, 14 km 220-kV-Freileitung und 6,7 Kilometer an verkabelter 110-kV-Leitung. 449 riesige Masten sollen dafür aufgestellt werden!