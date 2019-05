Steuerzahler zeigen jetzt „Fans“ die Rote Karte

Hierzulande wagte sich die ÖVP Niederösterreich zuerst aus der Deckung. Deren Klubobmann Klaus Schneeberger forderte in einem Antrag, die Kosten nach dem „Verursacherprinzip“ den gewinnorientierten Veranstaltern weiterzuverrechnen: „Ich sehe nicht ein, warum die Steuerzahler für die Randalierer aufkommen sollen. Wenn uns im Bundesland Polizei-Überstunden fehlen.“ - Was in einer aktuellen „Krone“-Befragung 81 Prozent der Teilnehmer so sahen wie er. Staatssekretärin Karoline Edtstadler fordert gar eine EU-weit einheitliche Regelung für die Übernahme von Einsatzkosten bei Risikomatches.