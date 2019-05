Mathe-Matura bekommt ein „Nicht Genügend“

„Die Mathe-Matura war total bescheuert. Vor allem im zweiten Teil wusste ich gar nicht, was ich machen sollte. Die Angaben waren viel zu lange“, erzählt eine Gymnasiastin aus dem Pinzgau der „Krone“. Eine Mitschülerin brach nach der Matura vergangenen Mittwoch sogar in Tränen aus. Eine Einser-Schülerin aus dem Ursulinen-Gymnasium in der Stadt Salzburg spricht von einem „eigenartigen und bösartigen Teil 2“.