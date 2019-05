Ruzowitzky: „Helfen ist Teil meiner Verantwortung“

Spätestens seit seinem Oscar für „Die Fälscher“ spielt der in Klosterneuburg lebende Regisseur Stefan Ruzowitzky in der Oberliga mit. Für das aktuelle „OOOM-Magazin“ öffnete er nicht nur die Pforten seiner Villa, sondern gab auch einen Einblick in sein Leben mit Flüchtlingsbursch Masud, der bei den Ruzowitzkys in Niederösterreich einzog.