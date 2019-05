16 Monate alter Bub übergoss sich mit heißem Tee

Vierjährige nicht auf Intensiv

Gebessert hat sich auch der Zustand der Vierjährigen aus St. Martin/M. die - wie berichtet - ins heiße Badewasser gefallen war. „Sie wird in der Normalstation versorgt und liegt nicht in der Intensivstation, es besteht also keine Lebensgefahr“, so das Kepler Uni-Klinikum am Sonntag.