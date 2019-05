Linzer Studenten sollen nach Salzburg pendeln

Als würde der Ortswechsel allein nicht reichen, müssen die rund 800 Linzer Studenten auch noch auf eigene Kosten nach Salzburg pendeln. Die Aufregung in der Hochschülerschaft ist groß: „Die Studierenden nach Salzburg zu zwingen, zerstört die Studierbarkeit in Linz und kostet den Kollegen Tausende von Euros in ihrem Studium“, so Anna Katterbauer, Vorsitzende der Studienvertretung Sekundarstufe an der Pädagogischen Hochschule Linz.