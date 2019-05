Miss Tirol 2019: Wahrlich eine Natur-Schönheit

Freizügig in Unterwäsche und mit einer Motorsäge in der Hand steht die 20-jährige Unterländerin im Wald: Das November-Bild des diesjährigen Jungbauernkalenders hängt schon jetzt im Mai im Bauernhof der Familie Mauracher gleich neben dem Eingang. Die Familie aus dem Ortsteil Glatzham in Breitenbach am Inn ist sichtlich stolz auf die jüngste der vier Geschwister. Besonders auch deshalb, weil die Buchhalterin des Wörgler Bauunternehmens „Buchauer & Strasser“ vor wenigen Wochen zur schönsten Frau Tirols gekürt wurde. „Die Modewelt hat mir schon immer gefallen und ich habe früher oft Shows wie ’Germany’s next Topmodel‘ geschaut“, schmunzelt Stefanie. „Früher wäre ich aber zu schüchtern gewesen, um bei einer Miss Wahl mitzumachen.“