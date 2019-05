Viel Applaus für radelnde Sölder Bergretter

Per GPS verortete SOS-Tafeln

Damit bei Unfällen die Rettungseinsätze professionell klappen, hat man mit dem Land Tirol ein spezielles Sicherheitskonzept entwickelt. In Abständen von rund 150 Metern sind per GPS verortete SOS-Tafeln installiert. „Meist sind die ortsunkundigen Biker in Gruppen unterwegs, bei einem Unfall kann dann einer Alarm schlagen und die Leitstelle Tirol, wo der Notruf einlangt, weiß sofort, wo sich der Unfall ereignete“, sagt Franz-Josef Fiegl.