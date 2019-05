Gewalt an Frauen ist wieder stark gestiegen

Forderung nach mehr Frauenhäusern

Für Stögmüller sind die statistischen Daten aber alles andere als erfreulich. „Die Zahlen zeigen, dass sich viele Gewalttaten gegenüber Frauen meistens zuhause im Familienverband abspielen.“ Aus seiner Sicht braucht es deshalb flächendeckend Frauenhäuser, wo Frauen mit ihren Kindern in einer Notsituation unterkommen können. In Oberösterreich gibt es fünf Frauenhäuser. Die Unterkünften stehen in Linz, Wels, Steyr, Ried und Vöcklabruck. „Gerade im ländlichen Raum gibt es noch viel zu wenige dieser wichtigen Einrichtungen. Manche Regionen fordern schon seit Jahren ein Frauenhaus, werden von der Politik aber immer nur vertröstet“, ärgert sich Stögmüller.