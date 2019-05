Herzogin Meghan: Grüße mit Babyfüßen zum Muttertag

Knapp eine Woche nachdem sie mit Baby Archie zum ersten Mal Mutter geworden ist, hat Herzogin Meghan per Instagram Grüße zum Muttertag verschickt. „Anerkennung für alle Mütter heute - frühere, gegenwärtige, werdende und verstorbene, die aber für immer in Erinnerung bleiben“, schrieb die 37-Jährige am Sonntag auf dem offiziellen Account, den sie gemeinsam mit Prinz Harry betreibt.