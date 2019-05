Red Bull Salzburg erstmals in Champions League!

Sechs Jahre nachdem für Austria Wien in einer Gruppe mit Atletico Madrid, FC Porto und St. Petersburg das Aus gekommen ist, wird also für einen rot-weiß-roten Klub wieder die berühmte Champions-League-Hymne ertönen, dürfen sich Kapitän Andi Ulmer und Co. etwa auf ein Wiedersehen mit den Ex-Bullen Marcel Sabitzer (RB Leipzig) und Sadio Mane (Liverpool) freuen. Bei der Starparade kann’s natürlich auch zu Duellen mit den Fußball-Königen Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi kommen. Gewissheit gibt es bei der Auslosung am 29. August in Nyon.