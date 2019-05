Der steirische Panther darf „rosalila“ sein

Der Hinweis kam vom Land Steiermark, angeblich vom Chef der Protokollabteilung. Der Magistrat Graz, der für solche Fälle zuständig ist, verdonnerte die „Pantherinnen“ zu einer Verwaltungsstrafe in der Höhe von 300 Euro. Sie hätten „mit der Abbildung des Steiermärkischen Landeswappens in originaler Form als Hoheitszeichen geworben“, noch dazu ohne dies dem Land angezeigt zu haben, hieß es in der Begründung.