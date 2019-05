Neuer „Rembrandt“ malt Promis des Weißen Hauses

Je mehr am Bild, desto teurer

Seinen Weg in Amerika beschreitet er seit dem Jahr 1989. Damals bezog der Künstler ein Atelier in Florida und malte sich in die High Society hinein. Er avancierte zu einem der bedeutendsten Porträtmaler in den USA. Will man sich von ihm verewigen lassen, sollte man gut bei Kasse sein. Einen Kopf in Öl, nur bis zum Hals, gibt es für rund 6.000 Euro. Je mehr er aber von seinen „Modellen“ auf die Leinwand bannt, desto teurer wird es. Und man braucht Zeit, denn Schöller ist die nächsten drei Jahre ausgebucht. Der Vorgang selbst geht rasch und unkompliziert vor sich, langes Modellsitzen ist nicht notwendig, denn der Meister hält sich an Fotos.