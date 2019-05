Kuchl: Alkolenker rammte einen geparkten Wagen

Der Mann war gegen 1.30 Uhr nach einer Kruve offenbar gerade aus gefahren. Er prallte in einen abgestellten Pkw. Zeugen riefen die Polizei. Der Alkotest mit dem 36-jährigen Einheimischen ergab 1,32 Promille. Der Mann musste den Führerschein abgeben. Ihn erwartet eine längere Entzugszeit, eine Nachschulung und eine hohe Geldstrafe. Außerdem muss er den Schaden am fremden Auto und am eigenen Pkw aus seiner Tasche bezahlen. Bei Alkohol steigt die Kfz-Versicherung verständlicherweise aus.