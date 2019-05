„Mein Idealbild: Ohne Rucksack aufsteigen“

Das ist am Berg so, das ist auch in vielen anderen Bereichen des Lebens so. Aber reicht das als Stressbewältigungsstrategie?

Ich möchte jetzt kein Kapitel über das positive Denken daraus machen – aber ich habe es mir angewöhnt, immer das Gute, das Machbare, das Positive zu sehen. Diese Haltung hilft enorm. Du musst daran glauben, dann tut sich immer wieder ein Haltegriff auf. Ich kann mich an Situationen erinnern, in denen auch ich gedacht habe, es geht nicht mehr weiter: Ein Wettersturz in den Dolomiten, der Begleiter schwer verletzt. Uns war klar, dass wir so schnell wie möglich raus müssen. Und wir haben es geschafft. Woher wir letztlich die Kraft nahmen, ist schwer zu erklären. Die einen mögen es mit einer höheren Macht in Verbindung bringen. Ich sage, es ist die Summe aus mehreren Kraftspendern: richtiges Training, eine gute innere Einstellung, Intuition.