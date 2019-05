Österreich kämpft tapfer - Russland Nummer zu groß

Turnierfavorit Russland war Österreichs Nationalmannschaft erwartungsgemäß eine Nummer zu groß. Die ÖEHV-Auswahl unterlag am Sonntag bei der Eishockey-WM in Bratislava der mit Superstars besetzten „Sbornaja“ mit 0:5 (0:1,0:2,0:2). Für die Österreicher geht es nach einem Tag Pause am Dienstagabend (20:15 Uhr/live ORF Sport +) gegen Vizeweltmeister Schweiz weiter.