Judoka verliert während des Kampfes sein Handy!

Eine unglaubliche Szene beim Judo-Grand-Slam in Baku. Dem Portugiesen Anri Egutidse fiel im Kampf gegen Schweden Robin Pacek sein Handy aus der Tasche. Er wurde sofort disqualifiziert. Im Judogi dürfen keine Gegenstände sein. In den Sonntag-Gewichtsklassen sind alle Österreicher beim Judo-Grand-Slam-Turnier in Baku unplatziert geblieben. Aaron Fara (bis 100 kg) und Daniel Allerstorfer (über 100 kg) gewannen zumindest jeweils einen Kampf, ohne Sieg blieben Bernadette Graf (bis 78 kg), Marko Bubanja (bis 90 kg) und Laurin Böhler (bis 100 kg).