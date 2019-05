Hagel und Starkregen: „Erste Ernte verloren!“

Die Eisheiligen haben gezeigt, was sie können - mit voller Wucht sind sie über das Land gezogen. Quasi in einer Schneise von Niederösterreich und dem Burgenland herein trafen sie auch vor allem auf den Süden und Osten der Steiermark. Gemeinsam liegen die Schäden, so schätzt die Hagelversicherung, bei einer halben Million Euro, betroffen sind vor allem Erdbeeren, Marillen, Grünland. Zum ersten Mal heuer war auch der Hagelflieger im Einsatz.