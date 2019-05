Dido gab nach 15 Jahren wieder Konzert in Wien

„Alle Songs, oder zumindest die meisten sind so komponiert worden, dass man sie akustisch auf der Gitarre bringen kann“, erzählt Dido über das Material auf „Still On My Mind“. So gab es auch reduziertere Stücke zu hören, bei denen die hypnotisierende Stimme allein den Raum ausfüllte. Das hatte wesentlich mehr Charme als die eine oder andere belanglose Pop-Mitklatsch-Nummer („Hell After This“ etwa). Von den jüngeren Singles überzeugte vor allem „Take You Home“ mit seinem subtilen treibenden Beat und darüber schwebenden Vocals.