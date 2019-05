„Starke Bewegung zurück zu Grünen“

„Wir müssen raus aus dem Fossilen und rein in die Zukunft“

Hauptthema der Grünen, die die EU-Wahl zur „Klimawahl“ erklärt haben, ist der Klimaschutz. Kogler will unter anderem die Steuerbefreiung für Flugbenzin abschaffen. „Das Eisenbahnfahren ist oft um ein Vielfaches teurer als Fliegen. Das ist genau verkehrt herum“, meinte er. Die Milliarden würden derzeit in Autobahnen und die Dritte Piste und damit in die falsche Richtung fließen. „Wir müssen raus aus dem Fossilen und rein in die Zukunft“, forderte Kogler. Zusätzlich müsse die Arbeit steuerlich entlastet werden, sodass den Menschen mehr Geld übrig bleibe. „Wenn mehr Netto im Börsel ist, darf etwas anderes auch teurer werden“, meinte Kogler. Zudem sollen ab 2030 nur noch abgasfreie Pkw neu zugelassen werden.