Anne Franks Romanentwurf wurde veröffentlicht

Otto Frank ließ ganze Passagen aus

„Das Tagebuch, das wir alle kennen, ist ein Amalgam, ein Gemisch aus dem spontanen Tagebuch und Annes späterer Überarbeitung“, sagt die 1927 als Hannelore Klein in Frankfurt am Main Geborene. Franks Vater Otto, der als einziger der Familie den Holocaust überlebte, hatte nach dem Krieg im Hinterhaus in der Prinsengracht 263 die Tagebücher seiner damals noch als vermisst geglaubten Tochter entdeckt. Als deutlich wurde, dass Anne das Konzentrationslager Bergen-Belsen nicht überlebt hatte, entschied er sich zur Veröffentlichung. Er zog dabei auch Nussbaums Eltern zu Rate. „Sie haben Otto Frank eine Veröffentlichung empfohlen.“ Doch Frank ließ dabei ganze Passagen aus. Und er vermischte Originalaufzeichnungen mit von Anne selbst überarbeiteten Textteilen.



Dabei hatte sich Anne Frank im Frühjahr 1944 entschlossen, das Tagebuch vollkommen umzuarbeiten und in einen Briefroman zu verwandeln, so Nussbaum. Die Trennung von Tagebuch und Roman habe sie damals deutlich vor Augen gehabt. Ihre Briefe und Tagebücher, so hatte es sie sich vorgestellt, sollten nach dem Ende der Verfolgung der Forschung dienen.