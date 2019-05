Kurz: „Bevormundung und Regelungswahn in Brüssel“

Vilimsky: „Kurz sagt das, was ich seit Jahren sage“

Der freiheitliche EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky zeigte sich unterdessen in der ORF-„Pressestunde“ durch die jüngsten Aussagen von ÖVP-Chef Kurz bestätigt. „Das, was jetzt gesagt wird, entspricht dem, was ich seit Jahren sage. Das freut mich.“