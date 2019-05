Pfeile im Körper: Drei Tote in Passauer Pension

Die drei Toten hatten am Freitag in eine Pension in der Stadt an der Grenze zu Österreich eingemietet - sie gaben an, drei Tage bleiben zu wollen. Ein Frühstück hatten sie nicht gebucht. Am Samstag machte das Zimmermädchen der Unterkunft schließlich eine grauenhafte Entdeckung: Sie fand die Gäste leblos in ihrem Zimmer.