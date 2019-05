Langfinger bestahl schlafende Frau

Polizeibeamte beobachteten am 12. Mai 2019 um 3.30 Uhr früh in Linz im Volksgarten einen Mann, der sich verdächtig verhielt. Als sich die Beamten dem Mann näherten, schob dieser eine Handtasche zur Seite und schmiss ein Handy weg. Die Beamten brachten den Mann, einen 21-Jährigen aus Wien, zur sofortigen Einvernahme in das Polizeianhaltezentrum Linz. Aufgrund des aggressiven Verhaltens des 21-Jährigen wurden ihm die Handfesseln angelegt. Der Verdächtige bestritt den Diebstahl, verweigerte jegliche Unterschriften und die Aussage. Er wurde nach Abschluss der Amtshandlung aus dem PAZ entlassen. Die Handtasche, das Handy und 30 Euro Bargeld wurden sichergestellt.