Aggressiver Schwarzfahrer geht auf Polizisten los

Ein rabiater Schwarzfahrer konnte am Samstagabend am Linzer Hauptbahnhof nur mit Pfefferspray ruhig gestellt werden. Der Franzose, der sich im Zug von Wien nach Passau befand, besaß kein gültiges Ticket, worauf die Polizeiinspektion am Bahnhof verständigt wurde. Als ein Beamter ihn aufforderte sich auszuweisen, wurde der Mann handgreiflich und verletzte einen der Beamten im Gesicht.