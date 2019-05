Kühbauer: „Wir machen’s uns zu schwer“

Kühbauer lobte den Winter-Zugang, der in den letzten zwei Spielen dreimal, insgesamt schon fünfmal getroffen hat. „Man sieht, dass Aliou jetzt mehr im Teamgefüge drinnen ist und gute Laufwege hat. Das hat sich nicht nur beim Tor gezeigt, wo er stand, wo ein Mittelstürmer stehen muss.“ Gefiel auch dem Senegalesen – er verriet: „Ich weiß nun, was der Trainer will. Ich bin stolz darauf, wieder getroffen zu haben. Aber wir müssen weiter gewinnen, um unser Ziel zu erreichen.“