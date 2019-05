Deutsche Hochstaplerin zieht ihre „Reue“ zurück

Anwalt kündigte Berufung gegen Urteil an

Sorokin kann frühestens nach vier Jahren darauf hoffen, auf Bewährung aus dem Gefängnis zu kommen. Ihr Verteidiger Todd Sprodek kündigte an, in Berufung gehen zu wollen. Sorokin selbst hatte vor Gericht zunächst gesagt, ihre Fehler täten ihr leid. Ursprünglich kommt die Frau aus Russland, im Alter von 16 Jahren war sie nach Deutschland gezogen, wo sie in Eschweiler bei Aachen zur Schule ging.