England-Finish: Showdown zwischen Pep und Klopp

Fernduell

Im Fernduell mit Titelverteidiger Manchester City ist man allerdings auf einen Patzer des Tabellenführers (ein Punkt Vorsprung) angewiesen. Bei den „Citizens“ ist nach dem vorzeitigen Champions-League-Aus der Gewinn der Meisterschaft für Pep Guardiola Pflicht. Der Trainer wirkte zuletzt dünnhäutig, nach dem glücklichen 1:0 gegen Leicester am Montag versuchte er, sein Team zum Underdog zu erklären. „Viele Leute, die Medien haben erwartet, dass Liverpool den Titel am Ende gewinnt, tut mir leid für diese Leute, dass es in unserer Hand liegt“