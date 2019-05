Durchmarsch der Amateure

Nach der Übernahme ließen Giggs und Co. eine Akademie in Salford aufbauen. In den Gemeindebauten von Salford wohnen insgesamt 219 000 Menschen. Trotz des Einstiegs der Fussballmillionäre hat Salford City ihren Namen, ihre Farben und ihr Wappen, die exakt so ausschaut wie der Kopf des South Park Helden, Kenny, behalten. Wie die Geschäftsführung des Vereins schon 2014 erklärte, war das Ziel von Salford FC schon ab dem ersten Tag der Durchmarsch bis in die 5. Liga, die in England schon professionell ist. Aber Am Spitznamen des Klubs ändert das nichts: Die Fans werden ihre Mannschaft weiterhin „The Ammies“, die Amateure nennen.