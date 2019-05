Austrias letzte Chance: „Es brennen alle!“

„Daran denken wir nicht“, sagt Trainer Robert Ibertsberger, den die letzte Woche sehr positiv stimmt. „Die Burschen haben beim 1:2 gegen Salzburg gesehen, was möglich ist, jeder will die Leistung nun in Graz wiederholen, nur soll am Ende natürlich ein Austria-Sieg auf der Anzeigetafel stehen. Ich habe jedenfalls an jedem der letzten Tage gespürt, wie alle brennen, wie alle diese letzte Chance nutzen wollen. Und das war nicht gespielt, sondern echte Überzeugung bei jedem!“