Aus dem Weg! Hier rollt der „Bentley-Panzer“ an

„Alles, was wir im Moment bei dieser Probefahrt wirklich verstehen müssen, ist, ob diese Modifikation realisierbar ist oder nicht“, erklärt der Sprecher in dem Clip. Rückschläge sind bei so einem Projekt natürlich vorprogrammiert: „Wir haben bereits einige Probleme mit dem Motor festgestellt, weil er immer noch nicht abgestimmt ist“, so das russische Mechaniker-Team. Der Motor werde im niedrigen Drehzahlbereich abgewürgt - untertourig zu fahren sei mit den Gleisketten nur schwer vereinbar. „Das müssen wir später lösen, heute geht es darum, das Fahrwerk zu überprüfen“, wird erklärt.