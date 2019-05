Bayern waren nur für zwei Minuten Meister

Goretzka-Tor zählte in Leipzig nach Video-Beweis nicht. Dortmund gewinnt 3:2, Nürnberg und Hannover steigen ab. Bayern München hat mit einem 0:0 in Leipzig die vorzeitige Meisterschaft verpasst, da parallel Dortmund daheim Düsseldorf mit 3:2 besiegte. Aber die Bayern, die in der letzten Runde Frankfurt empfangen, haben mit zwei Punkten Vorsprung und einer um 17 Treffer besseren Tordifferenz alle Trümpfe in der Hand.