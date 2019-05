Frontaler in Telfs: Drei Personen schwer verletzt

Samstag gegen 19.30 Uhr fuhr ein 30-jähriger Bosnier mit seinen Pkw in Telfs auf der Buchener Straße von Bairbach kommend in Richtung Telfs. In einer Kurve geriet das Auto auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen, kam auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw. Dabei wurde der Bosnier sowie der 52-jährige österreichische Lenker des zweiten Fahrzeuges und dessen 48-jährige Mitfahrerin erhebliche Verletzungen zu. Sie wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Hall eingeliefert.