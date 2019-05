Vier Segelboote kenterten bei Sturm am Zeller See

Es war eine heikle Situation am Zeller See am Samstagabend: Gegen 17 Uhr überraschte beim „Ansegeln“ ein Unwetter die elf Segelteams. „Die Kaltfront ist sehr schnell hereingebrochen, die Sturmwarnung war sehr kurzfristig“, so Michael Kling, Einsatzleiter der Wasserrettung Zell am See. Die Folge: Gleich vier Boote kenterten im gut zehn Grad kalten Wasser, ein Großeinsatz von Feuerwehr und Wasserrettung war die Folge. Die Segler hatten Glück: Verletzt wurde niemand, die gekenterten Boote konnten rasch geborgen werden. „Wir sind sehr froh, dass wir alle gesund bei der Preisverleihung begrüßen durften“, so Yachtclub-Präsident Willy Schandlbauer.